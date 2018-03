Antônio Celso Grecco, dono da empresa Rodrimar, disse em depoimento à Polícia Federal (PF) que Michel Temer, na época em que era vice-presidente da República, teria prometido avaliar um pedido do empresário em relação ao setor portuário. Grecco está preso desde quinta-feira (29), quando foi um dos alvos da Operação Skala, que apura supostas irregularidades em decreto assinado pelo presidente.

Decreto dos Portos: entenda o caso que levou amigos de Temer à prisão

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, a Rodrimar tinha interesse no adensamento de uma área da empresa no porto de Santos. Na época, a Rodrimar tinha vendido um espaço no complexo para a Eldorado Celulose, do grupo J&F, dos irmãos Batista, mas o governo federal barrou a transferência de duas áreas.

Grecco disse que foi até Brasília com alguns representantes da Eldorado para tentar resolver a questão na Vice-Presidência. Diante do pedido do empresário, Temer teria dito: "Vou ver o que vou fazer". No entanto, segundo Grecco, nada chegou a ser feito em relação ao caso.

Em janeiro, Michel Temer respondeu uma série de perguntas da PF sobre o decreto dos portos. Na ocasião, o presidente admitiu contato esporádico com Grecco, mas negou tratativas sobre operação portuária.

"Estive com ele (Grecco), rapidamente, em duas ou três oportunidades, sendo que jamais tratei de concessões para o setor portuário", assegurou.