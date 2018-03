Ao menos 17 pessoas morreram e 36 ficaram feridas em um acidente no leste da Turquia com um micro-ônibus que transportava migrantes clandestinos do Paquistão, Afeganistão e Irã, informou a agência de notícias Anadolu.

O acidente aconteceu na quinta-feira à noite na província de Igdir, segundo a agência. Mais de 50 pessoas estavam a bordo de um veículo com capacidade para transportar apenas 14 passageiros.

O micro-ônibus, que transportava os migrantes desde o Irã, pegou fogo depois de bater contra um poste de energia elétrica. Dezessete pessoas morreram, algumas queimadas, e 36 foram levadas para um hospital.

As autoridades abriram uma investigação para determinar as circunstâncias exatas do acidente.

As forças de segurança prenderam 13 migrantes clandestinos que viajavam em um segundo micro-ônibus, de acordo com a Andalolu.

