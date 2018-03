O conselho diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná (Agepar) decidiu em reunião realizada nesta quarta-feira, 28, fixar o porcentual de reajuste tarifário anual da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) em 5,12%. Segundo comunicado da Sanepar, o reajuste será aplicado nas contas de água e esgoto, faturadas a partir do dia 17 de maio.