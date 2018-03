Um terremoto de magnitude 6,4 atingiu a costa leste da Indonésia às 5h14 de segunda-feira (17h14 de domingo em Brasília), disparando um breve alerta de tsunami, retirado rapidamente, de acordo com organizações de monitoramento sísmico.

O terremoto aconteceu a 171 quilômetros de profundidade no mar de Banda, em frente às Ilhas Molucas, relatou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O alerta de tsunami foi disparado inicialmente pelo Sistema de Alerta e Mitigação de Tsunamis no Oceano Índico (IOTWMS, na sigla em inglês).

Contudo, em seu segundo boletim, o IOTWMS informou que não havia "ameaça aos países do oceano Índico".

O epicentro do tremor aconteceu em uma parte isolada do mar de Banda, a 380 quilômetros de Ambon, capital da província de Maluku.

Autoridades locais disseram que não há registro de feridos ou de danos.

"O tremor foi sentido suavemente por dois ou três segundos, não houve pânico, nem ameaça de tsunami", disse à AFP o porta-voz da agência de mitigação de desastres, Sutopo Purwo Nugroho.

Perto dali, um abalo similar, de magnitude 6,1, em 26 de fevereiro, não causou danos.

A Indonésia fica no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, um foco de atividades sísmicas. Embora seja frequentemente atingida por terremotos, eles são, em sua maioria, inofensivos.

O arquipélago, contudo, se mantém em alerta para tremores que possam provocar tsunamis.

Em 2004, um tsunami devastador provocado por um terremoto de magnitude 9,3 no fundo do mar em Sumatra matou 220 mil pessoas em países do oceano Índico, 168 mil delas na Indonésia.

* AFP