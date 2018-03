Começou na manhã desta quinta-feira, 29, a 15ª Rodada de Licitações de Blocos para Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural promovida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). As primeiras ofertas estão localizadas na bacia de Santos, de onde foram retirados os dois blocos mais valiosos do leilão por ordem do Tribunal de Contas da União. Ao todo serão leiloados seis blocos no setor SS-AUP1.

Serão ofertados 68 blocos nas bacias sedimentares marítimas do Ceará, Potiguar, Sergipe-Alagoas, Campos e Santos e nas bacias terrestres do Paranaíba e do Paraná. Ao todo, 17 empresas se inscreveram para fazer ofertas no leilão.

O leilão foi impactado pela retirada dos mais valiosos blocos que seriam ofertados, S-M-534 e S-M-645, na bacia de Santos, próximo ao prospecto Saturno, localizado no valorizado polígono do pré-sal. Apenas com o bônus mínimo de assinatura, os dois blocos iriam arrecadar cerca de R$ 3,5 bilhões.

O presidente da ANP, Décio Odone, que organiza o leilão, informou que, apesar da retirada dos blocos, a programação continua com blocos de mar pela manhã e blocos de terra na parte da tarde.

O leilão será feito em duas etapas: a parte marítima, pela manhã, e a parte terrestre, a partir das 14h. Na parte da manhã serão oferecidos blocos marítimos nos seguintes setores nas bacias de Santos (SS-AUP1); Potiguar (SPOT-AP1/SPOT-AP2/SPOT-AR1); Campos (SC-AP5); Ceará (SCE-AP2/SCE-AP3) e Sergipe-Alagoas (SSEAL-AUPI1/SSEAL-AUPI2).