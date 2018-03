Depois de 15 dias internado no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão, o Policial Militar Robson Mendonça de Lima, 36 anos, não resistiu e morreu na madrugada desta segunda-feira. Ele estava de serviço no último dia 10, e durante o deslocamento de motocicleta para uma ocorrência, foi atingido por uma caminhonete. Outro policial que também estava de moto se envolveu no acidente, mas não ficou ferido com gravidade.

Robson era natural de São Paulo e morava em Laguna, mas trabalhava em Tubarão. O velório inicia às 17h na Igreja Pentecostal, bairro Bela Vista, em Itapirubá, e o sepultamento será às 9h de terça no cemitério de Ribeirão Pequeno, em Laguna. Ele era casado e deixa uma filha de três anos.

A Associação de Praças do Estado de Santa Catarina (Aprasc) emitiu uma nota de pesar pela morte do cabo Robson, o terceiro policial que perdeu a vida este ano em serviço. Claudecir Barrionuevo, 44 anos, de Chapecó, e Rafael Biazus Massoco, 36, de Herval D’Oeste, também morreram no primeiro trimestre deste ano segundo a associação, sem detalhar as circunstâncias de cada ocorrência.

Segundo o relatório da Central Regional de Emergências, que atendeu o acidente na época, as duas motos acompanhavam uma viatura, com os sinais de emergência ligados, para dar apoio à uma ocorrência no bairro Campestre.

Leia mais:

Motociclista morre em colisão frontal na BR-282, em Palhoça

Bebê morre após acidente de trânsito na BR-101 nesta segunda-feira

Três pessoas, sendo duas crianças, morrem em acidente em Bom Jesus