Manifestantes contrários ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva jogaram ovos no palanque do petista durante seu discurso na noite deste domingo (25), no centro de São Miguel do Oeste (SC). O ataque vinha de um prédio próximo ao palco e começou durante a fala da presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann. Mais cedo, no trajeto até a cidade catarinense, os ônibus da caravana já haviam sido alvos de ataques com ovos e pedras.

— Canalha não tem cara. Esse canalha não está jogando ovo em mim, está jogando nas crianças que estão no palco. Espero que a PM tenha responsabilidade de pegar este canalha e dar um corretivo nele — disse o ex-presidente.

O petista não foi atingido, mas simpatizantes que estavam próximos, sim. Lula deixou o palanque protegido por dois guardas-chuva levados por seguranças.

O local do ato em defesa do ex-presidente tinha milhares de manifestantes e contava com forte presença policial. A PM também montou barreiras em frente aos prédios próximos ao palco para evitar invasões, que não ocorreram.

Desde que chegou na cidade, horas antes, a caravana de Lula foi alvo de ovos e pedradas. Dois dos três ônibus que integram a comitiva tiveram os vidros trincados.

O ex-presidente dormiu em um hotel na cidade e seguiu nesta segunda-feira (26) para Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu, no Paraná. Também nesta segunda, Tribunal Federal da 4ª Região (TRF4) vai julgar o recurso do ex-presidente no caso do triplex do Guarujá, em que foi condenado a 12 anos e um mês de prisão.

Lava-Jato considera que Lula é agora "Ficha-Suja"

TRF4 mantém condenação e prisão de Lula depende de decisão do STF

O quebra-cabeça para se chegar à prisão de Lula

Lula finaliza passagem por SC com discurso em São Miguel do Oeste