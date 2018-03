Nos últimos 12 dias, desde que veio à tona o uso ilícito de dados de mais de 50 milhões de usuários, o Facebook perdeu mais de US$ 93 bilhões em valor de mercado, segundo levantamento feito pela empresa de informações financeiras Economática a pedido do 'Estado'. Mas a companhia de Mark Zuckerberg não está sozinha: juntas, as gigantes de tecnologia americanas já perderam mais de US$ 340 bilhões, derrubando índices das principais bolsas dos Estados Unidos. O efeito, dizem analistas, aponta uma crise de confiança dos investidores no setor de tecnologia, tido nos últimos anos como uma aposta certeira do mercado financeiro.

Entre os questionamentos estão o rápido crescimento das empresas do setor nos últimos tempos e o peso cada vez maior dessas companhias nos índices das bolsas. Há ainda a preocupação de que essas companhias enfrentem regulamentações mais rígidas. Nessa quarta-feira, 28, a bolsa tecnológica Nasdaq apresentou queda de 0,85%, enquanto o Dow Jones caiu 0,04%. Já o índice NYSE FANG+ - que monitora ações de gigantes de tecnologia, como Facebook, Alibaba e Apple - recuou 2,4%.

"As empresas ‘queridinhas’ da bolsa às vezes enfrentam tempos difíceis. Esta não será uma história rápida", disse Jennifer Ellison, diretora da corretora Bingham, Osborn e Scarborough, de São Francisco, em entrevista à agência de notícias Bloomberg. "É apenas a ponta do iceberg."

Segundo o levantamento feito por Einar Rivero, da Economática, o maior perdedor depois do Facebook foi a Alphabet, holding que controla o Google, hoje a maior empresa de publicidade digital do mundo. Assim como o Facebook, o Google também tem um modelo de negócios baseado no uso das informações compartilhadas pelos usuários para direcionar anúncios. No total, a companhia "sangrou" em US$ 90,5 bilhões, soma similar ao valor de mercado da Petrobrás.

Efeito Trump

Outro destaque negativo foi a Amazon, que só ontem viu "desaparecer" US$ 31 bilhões do seu valor. O tombo aconteceu depois que o site Axios informou que o presidente Donald Trump está "obcecado" em aumentar a pressão sobre a empresa nos próximos meses (leia mais ao lado).

"Com o Facebook e preocupações regulatórias, a última coisa que os investidores de tecnologia querem é que a Amazon esteja no alvo de Trump", afirmou o analista Daniel Ives, da GBH Insights, à agência de notícias Reuters.

Outras companhias que tiveram perdas nos últimos 12 dias incluem a Apple, hoje a empresa mais valiosa do mundo, Netflix, Tesla e Twitter. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.