Um vídeo de Agnaldo Timóteo que circulou nas redes sociais e aplicativos de mensagens gerou dúvidas sobre sua veracidade. Bastante irritado, o cantor chamou os moradores dos Estados do Sul do Brasil de "miseráveis" e "preconceituosos com Lula". Por meio do WhatsApp, leitor entrou em contato com o Prova Real querendo saber se o vídeo era real ou não. Checamos e, sim, as imagens são realmente do cantor, que, por causa da repercussão negativa, publicou um novo vídeo em que pede desculpas e apagou o anterior.

Confira todas as publicações do Prova Real

Foto: Artes DC / Artes DC

Houve quem pensasse que se tratasse de uma montagem ou que o vídeo fosse antigo. Porém, trata-se de imagens atuais. A assessoria do cantor confirmou a veracidade do vídeo e afirmou que o conteúdo foi originalmente divulgado na semana passada pelo próprio Agnaldo Timóteo.

Após a repercussão negativa, o cantor fez um novo vídeo em que pede perdão aos moradores do Sul (confira aqui). Esse vídeo foi publicado no dia 21 de março no perfil oficial do cantor no Facebook. Já o primeiro foi apagado.

"Peço perdão a todos os gaúchos, catarinenses e paranaenses, eu errei e estou aqui para reconhecer esse erro, espero que me perdoem", diz a publicação que acompanha o vídeo. "Estou aqui para me retratar da minha conduta irresponsável, babaca, grosseira, relacionada aos povos do Sul", afirma ele.

O Prova Real é a iniciativa de fact-checking e debunking da NSC Comunicação. Você também pode sugerir temas pelo e-mail provareal@somosnsc.com.br ou pelo WhatsApp (48) 99188-2253.

Confira todas as publicações do Prova Real

Veja outras checagens:

SC tem 100 tornozeleiras eletrônicas sendo usadas e 2 mil disponíveis. É verdade?

Radar na Avenida Beira-Mar Norte: é verdade?