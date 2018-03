As equipes de emergência encontraram os corpos de pelo menos 56 pessoas após o incêndio que destruiu no domingo um shopping ma cidade russa de Kemerovo, na Sibéria ocidental, informaram as agência de notícias russas.

Muitas pessoas, incluindo crianças, continuam desaparecidas. As equipes de emergência e os bombeiros trabalhavam para retirar os escombros do terceiro andar do edifício, epicentro do incêndio.

"Confirmamos as mortes de 56 pessoas", afirmou a porta-voz do comitê de investigação, Svetlana Petrenko.

No domingo, as autoridades anunciaram um balanço de 37 mortos e 69 desaparecidos, incluindo 40 crianças.

O incêndio teve início no terceiro e último andar do centro comercial, que, além de cinemas e lojas, conta com uma sauna, restaurantes e um boliche.

O fogo destruiu mais de mil metros quadrados do shopping, segundo a imprensa russa. Socorristas indicaram que cerca de 120 pessoas foram retiradas do local.

"Segundo as informações preliminares, o teto afundou em duas salas de cinema", afirmou o comitê de investigação.

Uma investigação foi aberta por "violação das normas de segurança que resultou na morte por imprudência de pelo menos duas pessoas", anunciou o comitê. Quatro pessoas foram detidas, entre elas o responsável por alugar o local onde o incêndio foi registrado e um diretor da empresa que administra o shopping.

