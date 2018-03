O Banco Central da África do Sul decidiu nesta quarta-feira reduzir sua taxa básica de juros de 6,75% para 6,50%. A medida, que entra em vigor amanhã, foi decidida em uma votação apertada: quatro dirigentes defenderam o corte, mas outros três preferiam manter a política monetária.

O BC sul-africano disse que, em um ambiente de incertezas, as decisões futuras dependerão dos indicadores e das avaliações sobre os riscos para a perspectiva. Mas os dirigentes disseram que os riscos para a inflação diminuíram um pouco, desde a última reunião, além de mencionar no comunicado o fato de que o rating soberano em grau de investimento da África do Sul foi confirmado pela Moody's, o que ajudou o rand a manter sua força.

O comando da instituição diz ainda que a perspectiva para o crescimento doméstico é "mais positiva, mas ainda desafiadora". A perspectiva para a economia global, por sua vez, segue favorável, em um momento de avanço relativamente sincronizado nos países avançados, ainda que com riscos e vulnerabilidades.

Neste ano, a África do Sul teve uma troca de presidente. Envolvido em suspeitas de corrupção Jacob Zuma foi forçado a renunciar por parte de seus aliados e substituído em fevereiro por Cyril Ramaphosa, também do partido governista, o Congresso Nacional Africano.

Após o anúncio, o rand ampliou perdas em relação ao dólar. Às 10h27 (de Brasília), a moeda americana avançava a 11,74 rands.