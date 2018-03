Os brasileiros querem um governo de leis, não um governo de interesses especiais", afirmou o juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, na noite desta segunda-feira, 26, em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura.

Indagado se o brasileiro é mais corrupto que a média, em relação a outros países, o juiz lembrou de uma conversa que teve em Boston (EUA) com "um juiz fantástico", o qual lhe contou sobre a condenação por corrupção de três ex-presidentes da Assembleia Legislativa.

"A impunidade não é a única causa da corrupção", disse o juiz Moro. "Mas precisamos reduzir essa impunidade para reduzir os níveis de corrupção", completou

"Os brasileiros querem um país mais honesto, mais íntegro, em que você tenha um governo de leis e não um governo de interesses especiais."

O juiz disse que "é necessário vontade política para construção de instituições que diminuam a corrupção". "Não posso entender o brasileiro como alguém corrupto, em especial em relação a outros países."

