A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, confirmou nesta terça-feira que os Estados Unidos e a Coreia do Sul chegaram a um "princípio de acordo comercial".

No final de semana, o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, disse que esperava assinar em breve o acordo entre Washington e Seul.

Na segunda-feira, a Coreia do Sul concordou em limitar as vendas de aço para os Estados Unidos a 70% da média registrada nos últimos três anos, com o objetivo de escapar da tarifa de 25% sobre a importação do produto adotada pela administração Donald Trump.

O país foi o primeiro a fechar acordo sobre o assunto e o resultado pode ser uma indicação das demandas que serão feitas por Washington na negociação com outros governos, entre os quais o do Brasil.