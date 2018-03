Um casal de policiais militares de Santa Catarina que estaria de férias em Natal, no Rio Grande do Norte, foi baleado durante um assalto em uma pizzaria nesta segunda-feira. A soldado Caroline Plescht teria sido atingida por dois disparos no peito e não resistiu aos ferimentos. Ela teria morrido a caminho do hospital e estaria gravida. Já o sargento Marcos Paulo da Cruz foi atingido no ombro e encaminhado para atendimento médico e, a princípio, não corre risco de morrer. A informação foi confirmada pela Associação de Praças de Santa Catarina (Aprasc).

Conforme informações repassadas pelo presidente da Aprasc, Elisandro Lotin de Souza, o casal estava em uma pizzaria quando o assalto ocorreu e foram identificados como policiais militares no momento em que os criminosos pegaram os pertences. O casal trabalhava no 2º Batalhão de Polícia Militar de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. A assessoria de imprensa do batalhão divulgou uma nota confirmando o ocorrido e informou que "está tomando todos os procedimentos possíveis" e que estão "fazendo o que podem para auxiliar a família" dos policiais.

Ainda conforme Lotin, ainda não há informações sobre a transferência do sargento Marcos ou sobre o translado do corpo da soldado Caroline. Está previsto, para esta terça-feira, que um representante da PM catarinense viaje até Natal para auxiliar nessas questões.