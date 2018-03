Na tarde desta quarta-feira foi realizada uma missa, em Natal, em homenagem a soldado catarinense Caroline Pletsch, de 32 anos, morta em uma pizzaria. Antes da cerimônia, o marido de Caroline, sargento Marcos Paulo da Cruz, que também foi baleado, teve um momento de despedida com a policial. O sargento segue internado e sem previsão de alta.

O chefe de gabinete do comandante-geral da PMSC, coronel Marcello Martinez Hipolito, acompanha a situação em Natal e diz que foi a missão mais difícil em seus 33 anos de carreira. Ele conta que Cruz soube nesta quarta-feira da morte da esposa. Antes da missa, foi levado de maca a uma sala reservada do hospital e durante cerca de 30 minutos se despediu da esposa:

— Deu para perceber que ele está sentindo muita dor. Ficou o tempo todo de mão dada com ela.

Depois foi celebrada a missa na capela do Hospital da Polícia Militar (HPM), onde o sargento segue internado. Segundo o coronel Martinez, um projétil está alojado no pulmão e outro no ombro. Ainda não previsão de alta.

A missa teve a presença do arcebispo de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha, e do capelão da Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN). Além de representantes da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Norte.

O corpo da soldado Caroline segue para Chapecó nesta quinta-feira, com saída prevista às 3h da manhã, e previsão de chegada no destino às 18h30min.

