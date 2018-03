O Chile denunciou nesta quarta-feira a Bolívia, que reclama ante o Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) que obrigue seu vizinho a negociar um acesso ao Oceano Pacífico.

"A Bolívia apresentou um caso de hipérbole e distorsão. A Bolívia desenhou um Chile como se estivesse asfixiando a Bolívia", afirmou em Haia Claudio Grossman, o representante chileno ante a corte em suas conclusões finais.

O Chile expôs nesta quarta-feira seus argumentos na segunda semana de audiências ante o TIJ, depois que a Bolívia apresentou os seus na terça, encerrando assim a etapa oral ante a corte. O veredicto só será conhecido dentro de alguns meses.

Depois das intervenções dos advogdos chilenos, que defenderam as razões pelas quais consideram que não existe uma obrigação legal de negociar o acesso ao mar, Grossman assegurou que a Bolívia pode ter acesso facilmente ao Pacífico graças às infraestgruturas existentes.

"Não há um muro entre o Chile e a Bolívia, não há nenhum muro entre a Bolícia e o Oceano Pacífico, não há muros entre a Bolívia e seus demais vizinhos", afirmou.

A Guerra do Pacífico de 1879-1883 fez com que a Bolívia perdesse 120.000 km2 de território e seus únicos 400 km de litoral no Pacífico em favor do Chile.

Em 2013, o governo boliviano levou o Chile ante o TIJ.

A Bolívia pede ao TIJ que determine uma negociação de boa fé com o Chile para resolver a questão do acesso ao mar.

* AFP