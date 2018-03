Não é fácil encontrar foie gras no comércio de Florianópolis. A reportagem do Diário Catarinense rodou por supermercados e restaurantes da cidade nesta sexta-feira para tentar encontrar o produto, mas sem sucesso. Na última semana, a prefeitura da Capital publicou um decreto regulamentando a lei que proíbe a comercialização e produção do alimento na cidade. As multas podem chegar aos R$ 500 mil.

O primeiro local visitado foi um supermercado gourmet na região central. Depois de um certo espanto dos funcionários com o pedido, eles foram atrás do produto no estoque. Apenas um patê de fígado de frango foi encontrado. Uma funcionária mais experiente falou que o produto não é vendido na rede há algum tempo devido à falta de procura.

Alguns minutos depois, foi a vez de visitar uma mercearia que vende queijos, vinhos, carnes e outras iguarias na Rua Bocaiúva. Ali, o atendente foi enfático ao ser perguntado:

— Existe uma lei municipal que proíbe a venda do foie gras. O local que produz, em Indaial, nem pode nos vender. O sistema não permite. Acho que vocês não vão encontrar em nenhum lugar aqui na cidade e mesmo assim o número de pessoas que consome é muito pequeno — disse o homem, que preferiu não ser identificado.

Após passar por alguns estabelecimentos fechados devido ao feriado, a última parada foi em um restaurante à la carte dentro de um hotel na Avenida Beira-mar. A recepcionista estranha a pergunta por um prato com o produto e engata:

— Desde que eu trabalho aqui, nunca foi vendido.

