O feriado de Páscoa terá diversas celebrações nas igrejas e ruas de Santa Catarina. A maioria das paróquias começou as confraternizações no domingo de ramos, que ocorre uma semana antes do feriado, e têm como ponto alto as encenações da paixão de cristo e as celebrações da ressurreição de Jesus. Veja abaixo a programação para todas as regiões do Estado.

Na manhã desta sexta, religiosos fizeram procissão no Morro da Cruz, em Florianópolis Foto: Diorgenes Pandini / DC

Florianópolis - Nesta sexta-feira (30), os cristãos celebram a Paixão e Morte de Cristo. Diversos grupos formados por atores amadores, pessoas da comunidade e voluntários, encenam os passos de Jesus Cristo até a crucificação e a morte no calvário. Confira a programação

Joinville - A programação inclui missas em quase todas as paróquias na quinta-feira. Na sexta, há caminhada a partir das 6h na Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, no bairro Boa Vista, e encenação da paixão de cristo nos bairros Bom Retiro, Guanabara, Boa Vista, Itaum, Floresta, Fátima, Boehmerwald e Nereu Ramos. Veja a programação completa das celebrações previstas na cidade.

Itajaí - Nesta quinta-feira ocorre a missa com lava-pés a partir das 19h30 na Paróquia Santíssimo Sacramento Itajaí, a Igreja Matriz de Itajaí. Na sexta, a programação começa com a celebração solene às 15h na paróquia São Cristóvão, bairro Cordeiros. Depois, há o momento da via sacra e a encenação da paixão de cristo, programada para às 18h30. Por fim há uma procissão luminosa com a imagem do senhor morto.

No sábado há uma vigília pascal a partir das 19h30 na Igreja Matriz. As celebrações terminam no domingo, com missa de Páscoa às 9h30 e 18h em diversas paróquias da cidade. Na Matriz, a confraternização inclui o envio das bandeiras do divino.

Lages - As paróquias da cidade realizam missa com celebração da eucaristia a partir das 19h30 desta quinta. A Igreja do Navio, no bairro Vila Nova, tem encenação da Santa Ceia no mesmo horário e vigília jovem a partir das 22h. A sexta-feira santa terá um dia especial de celebrações no Morro da Cruz a partir das 6h. A encenação da paixão de cristo será no local às 9h30 e 16h30. O dia ainda terá via sacra nas escadarias Frei Silvério às 7h, procissão do Senhor Morto na catedral às 19h e recomenda das almas na Igreja do Navio a partir das 20h.

No sábado as paróquias da região têm a vigília pascal às 19h. A programação segue com a procissão da luz, que começa às 21h15 na Igreja do Navio, e depois com a encenação da ressurreição de cristo às 22h. As celebrações terminam com a missa de páscoa às 8h de domingo.

Criciúma - A cidade do Sul do Estado tem a missa de quinta-feira santa em todas as paróquias a partir das 19h30. A partir das 7h de sexta há uma via sacra que sai da Igreja de Mina União e segue até o Morro da Cruz. Mais tarde, às 15h, ocorre a celebração da paixão de cristo nas comunidades do bairro.

No sábado, a missa de vigília pascal ocorre às 17h30 no bairro Colonial, às 19h nas paróquias dos bairros e 20h na catedral. A programação termina com quatro missas de páscoa na catedral: 8h, 10h, 17h e 19h.

Chapecó - A Semana Santa tem missa com lava-pés nesta quinta-feira a partir das 19h na Igreja Santo Antônio, a catedral da cidade. Na sexta há uma celebração com cristo morto às 15h na catedral, e uma procissão luminosa que sai da do cemitério municipal a partir das 19h. A programação da catedral ainda inclui vigília pascal a partir das 19h do sábado, e celebração da ressurreição às 8h e 19h — a qual também será realizada em diversas paróquias da cidade.

