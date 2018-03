O corpo da soldado Caroline Pletsch, morta enquanto jantava com o marido, que também foi ferido, em uma pizzaria do bairro Pajuçara, na zona norte de Natal, chega nesta quinta-feira a Chapecó. Na sexta-feira haverá uma cerimônia de despedida, com salva de tiros feita por mulheres da Polícia Militar (PM).

Segundo a PM de Chapecó, o corpo irá sair de Natal em um voo às 3h e desembarca na cidade do Oeste às 18h. O velório está previsto para iniciar às 22h de quinta-feira, no Centro de Eventos Sala Agostinho Duarte. Na sexta-feira Santa, às 11h, está marcado o sepultamento no cemitério Jardim do Éden, com horas militares. Neste momento haverá uma salva de tiros das policiais militares.

