As últimas 24 horas foram de chuva forte em todas as regiões de Santa Catarina, onde a instabilidade do tempo deve permanecer ao menos até domingo. Apesar de algumas aberturas de sol, a soma da chuva dos últimos dias com o volume previsto para o fim de semana pode causar deslizamentos e alagamentos pontuais no Estado.

De acordo com a técnica em meteorologia do Grupo NSC Bianca Souza, o solo de diversas regiões de Santa Catarina está encharcado com a intensidade da chuva desde o último fim de semana. A má distribuição do volume, com muita chuva em um curto espaço de tempo, também pode causar alagamentos pontuais em locais do Estado.

Apesar da intensidade, a Defesa Civil não registrou feridos nem grandes estragos materiais nas últimas horas. A situação mais grave ocorreu em Jaraguá do Sul, no Norte do Estado, onde um ribeirão transbordou e uma árvore caiu em um abrigo social. Em Orleans, na região Sul, uma cachorrinha foi salva após ficar 18 horas soterrada em um deslizamento de terra que ocorreu na quarta-feira.

Quinta-feira foi de muita chuva pelo Estado

O maior volume foi registrado em Santo Amaro da Imperatriz, com 98 mm de precipitação das 7h de quinta-feira até às 7h de sexta. Outras cidades da Grande Florianópolis também tiveram volume elevado de chuva, incluindo Águas Mornas com 85 mm, Palhoça com 64 mm e Florianópolis com 57 mm.

Mas a chuva não ficou concentrada na região. A segunda cidade com maior índice foi Guabiruba, no Vale do Itajaí, com 90 mm. São Martinho, na região Sul do Estado, teve 83 mm, enquanto os municípios de Dionísio Cerqueira, no Oeste, Garuva e Joinville, no Norte, registraram 76 mm.

Cidades com o maior volume pluviométrico nas últimas 24 horas em SC

Santo Amaro da Imperatriz - 98mm

Guabiruba - 90mm

Águas Mornas - 85mm

São Martinho - 83mm

Rio Fortuna - 77mm

Joinville - 76mm

Garuva - 76mm

Dionísio Cerqueira - 76mm

Jaraguá do Sul - 74mm

Brusque - 72mm

