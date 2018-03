A dívida externa da China teve forte crescimento no ano passado, uma vez que os bancos do país ampliaram a captação de recursos no exterior, segundo dados oficiais publicados nesta quinta-feira.

No fim de 2017, a dívida externa da segunda maior economia do mundo somava US$ 1,711 trilhão, informou o regulador de câmbio chinês, conhecido como Safe. O avanço foi de 20,4%. Em 2016, o aumento havia sido bem mais modesto, de 2,2%.

Os bancos chineses foram responsáveis por 49% do total de 2017, ante 42% no ano anterior, acrescentou o Safe.

Já a dívida externa como fatia do Produto Interno Bruto (PIB) chinês subiu de 13% em 2016 para 14% em 2017, disse o regulador, acrescentando, porém, que os riscos gerais da dívida ainda são controláveis. Fonte: Dow Jones Newswires.