Assim como é de costume, a eleição para reitor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) transcorre de maneira tranquila na manhã desta quarta-feira no campus da Trindade, o principal de Florianópolis. A movimentação de estudantes, servidores e professores é intensa, mas até o momento não há registro de incidentes.

Ubaldo Balthazar foi o primeiro candidato a votar, pouco antes das 10h, em uma urna no Centro de Ciências Jurídicas (CCJ). Poucos minutos depois foi a vez de Edson de Pieri, que utilizou uma urna no Centro Tecnológico (CTC) para realizar o seu voto. Irineu de Souza tinha previsão de votar no Centro Socioeconômico (CSE) por volta das 10h30.

O pleito fez com que a universidade fosse tomada pelas cores laranja, verde e azul com amarelo. Os eleitores e cabos eleitorais do professor Irineu de Souza vestiam laranja, enquanto os apoiadores do professor Ubaldo Balthazar estavam de verde. Já os correligionários de Edson de Pieri usavam camisetas que misturam azul com amarelo.

Logo pela manhã os apoiadores de Edson de Pieri espalharam balões azuis e amarelos pelas alamedas da universidade. Também foram vistas várias faixas de apoio ao candidato Irineu de Souza, enquanto a divulgação da campanha do professor Ubaldo Balthazar também se fazia presente, mas aparentemente em menor quantidade.

A quantidade de apoiadores de cada candidatos variava de acordo com o centro de ensino. No CTC, por exemplo, o número de pessoas vestindo azul com amarelo era muito grande. Porém, elas não foram vistas no Centro de Comunicação e Expressão (CCE), onde a cor predominante era o laranja, assim como no Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH). No CSE havia tanto apoiadores de laranja quanto de verde, que era a cor predominante no CCJ.

No período em que a reportagem esteve no campus os três candidatos estavam com diferentes ações. Irineu de Souza entregava panfletos no CSE, mesmo centro em que Ubaldo conversava com alunos da universidade. Enquanto isso, Edson de Pieri estava reunido com seus apoiadores no CTC.

Se tudo ocorrer conforme o planejado e não for registrado atrasos ou contratempos, o resultado do pleito deve ser divulgado ainda nesta quarta-feira, por volta das 22h. Caso nenhum dos postulantes conquiste mais de 50% dos votos, o segundo turno ocorre em 11 de abril.

A votação começou às 8h e segue até 21h, com 64 urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral espalhadas pelos campi de Florianópolis, Araranguá , Blumenau , Curitibanos e Joinville . São 40 mil pessoas aptas para participar da eleição, das quais 35 mil são alunos e os demais são professores e servidores técnicos-administrativos.

