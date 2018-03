O presidente egípcio Abdel Fattah Al-Sissi venceu a eleição com mais de 90% de votos, de acordo com as primeiras estimativas divulgadas pela imprensa estatal, mas o índice de participação ficou abaixo de 50%.

O jornal Al-Ahram afirma que Al-Sissi obteve 92% dos votos e que 23 milhões de pessoas compareceram às urnas, de um total de 60 milhões de eleitores.

O jornal estatal Akhbar al-Yaum e a agência oficial Mena divulgaram números similares.

