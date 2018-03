A inflação em ritmo anual dos Estados Unidos alcançou em fevereiro o maior nível em 11 meses, segundo o índice PCE publicado nesta quinta-feira pelo Departamento do Comércio.

O índice de preços baseado no gasto do consumidor, a medida preferida do Fed (Banco Central) para rastrear a evolução dos preços, registrou alta de 1,8% em ritmo anual, o mesmo índice registrado em março de 2017.

* AFP