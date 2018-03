Quem solicitar o visto de entrada para os Estados Unidos deverá fornecer todos os históricos e nomes nas mídias sociais, endereços de correio eletrônico e números de telefone. É o que diz uma proposta do Departamento de Estado americano publicada nesta sexta-feira (30). A medida passará por avaliação da população.

O documento, publicado no Diário Oficial do governo americano, será aberto a comentários pelo prazo de 60 dias. Com isso, o departamento pretende conseguir opiniões sobre as exigências que afetarão 15 milhões de estrangeiros que solicitam vistos para entrar nos Estados Unidos.

Segundo dados do órgão, a medida afetará 710 mil solicitantes de visto de imigração e 14 milhões de vistos de turismo ou os que querem viajar para os EUA em razões de negócios ou educação. A proposta é uma das medidas prometidas pelo governo de Donald Trump de realizar uma espécie de "checagem" dos estrangeiros que entram no país.

Antes, seguindo orientações de maio de 2017, os agentes só pediam as informações sobre as redes sociais caso fosse necessário.

As novas regras serão aplicadas a todos os solicitantes de visto e só passarão a valer quando forem aprovadas pelo Escritório de Administração e Orçamento. Também serão exigidos histórico de viagens internacionais no período, se o indivíduo já foi deportado ou removido de algum país e se membros de sua família estão envolvidos em atividade terrorista.