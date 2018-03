Dois membros da coalizão internacional antijihadista na Síria, liderada pelos Estados Unidos, morreram e cinco ficaram feridos na explosão de uma bomba, anunciou o Comando Americano.

As autoridades americanas não divulgaram as nacionalidades das vítimas nem as circunstâncias do ataque, que aconteceu na quinta-feira.

A explosão atingiu integrantes da operação, liderada por Washington, que luta contra o grupo extremista Estado Islâmico (EI) na Síria e Iraque.

* AFP