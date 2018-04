As exportações da Coreia do Sul aumentaram 6,1% em março na comparação com igual mês de 2017, para US$ 51,58 bihões, segundo dados preliminares divulgados pelo Ministério do Comércio. O crescimento foi superior ao de fevereiro, quando os embarques crescerem 3,9% na comparação anual. Os dados de março vieram em linha com a média prevista por agentes do mercado, de alta de 6,8%.

Os números refletem a firme demanda internacional por chips de memória, produtos petroquímicos e outros bens produzidos no país.

As importações avançaram 5% em março em relação a um ano atrás, para US$ 44,72 bilhões. A alta média projetada era de 8%. Em fevereiro, os desembarques tinham subido 14,9% em relação a igual mês do ano passado.

O superávit comerciail aumentou para US$ 6,87 bilhões em março, ante US$ 3,24 bilhões no mês anterior, em linha com a média das estimativas do mercado, de US$ 6,66 bilhões.

A divulgação dos dados de comércio da Coreia do Sul ocorre uma semana depois do acordo com a administração Trump para suspender a cobrança de tarifas sobre as importações de aço sul-coreano e emendar um pacto de livre comércio, o que reduziu as preocupações de Seul sobre possíveis prejuízos à economia asiática, dependente de exportações, em virtude de medidas protecionistas dos EUA.

Outro fato que possivelmente contribuiu com os dados positivos foi o lançamento em fevereiro, pela Samsung, de seu novo smartphone Galaxy S9.

Em 2017, as exportações da Coreia do Sul cresceram 15,8% em comparação às de 2016. Fonte: Dow Jones Newswires.