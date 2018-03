O Facebook afirmou que vai remover os conteúdos com informações falsas sobre a vereadora Marielle Franco (PSOL), morta em 14 de março, no Rio de Janeiro, após determinação da Justiça nesta quarta-feira (28). As informações são do G1.

"O Facebook respeita a justiça brasileira e removerá os conteúdos específicos indicados nos autos".

O juiz Jorge Jansen Counago Novelle, da 15ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, acatou o pedido em ação movida pela irmã de Marielle, Anielle Silva e pela companheira da vereadora, Mônica Benício, para que as publicações que ofendam a intimidade, a honra e a imagem da parlamentar sejam retiradas do ar em até 24 horas.

O descumprimento da decisão importará em multa de R$ 500 mil e poderá levar à suspensão temporária da rede social.