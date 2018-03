Familiares, amigos e colegas do astrofísico britânico Stephen Hawking, um dos cientistas mais populares do mundo, devem acompanhar neste sábado o funeral em Cambridge.

A cerimônia fúnebre deste ateu convicto deve acontecer no início da tarde apenas para pessoas próximas na igreja St Mary the Great da Universidade de Cambridge, perto do Gonville and Caius College onde Hawking trabalhou durante mais de 50 anos.

"A vida e o trabalho de nosso pai significaram muitas coisas para muitas pessoas, religiosas e não religiosas. Por isto, a cerimônia será inclusiva e tradicional, refletindo a amplitude e diversidade de sua vida", afirmaram seus filhos, Lucy, Robert e Tim, em um comunicado.

"Nosso pai viveu e trabalhou em Cambridge durante mais de 50 anos (...) Por isto decidimos organizar o funeral na cidade que tanto amava e que o amava", explicaram.

Stephen Hawking, famoso por seus estudos sobre o universo, faleceu em 14 de março aos 76 anos. Ele recebeu homenagens pouco frequentes para um cientista, incluindo as da rainha Elizabeth II e do ex-presidente americano Barack Obama.

Milhares de pessoas compareceram à Faculdade de Gonville and Caius para assinar o livro de condolências do cientista, que conquistou muitos leitores com o livro "Uma Breve História do Tempo", publicado em 1988.

