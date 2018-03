A véspera do feriado prolongado de Páscoa já começou exigindo paciência do motorista catarinense, que enfrentou filas e lentidão em diversos pontos do Estado, principalmente na Grande Florianópolis. Só na BR-101, entre São José e Palhoça, foram registrados seis quilômetros de filas nas primeiras horas do dia. Já no fim da tarde e à noite, o trânsito estava mais tranquilo e eram pontuais os congestionamentos nas rodovias de Santa Catarina.

Já prevendo esse tipo de situação durante a Semana Santa, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) se antecipou para limitar os horários em que caminhões de carga, como caminhões, vão poder trafegar nas rodovias federais (BRs). A restrição já estava valendo nesta quinta-feira e segue até domingo, com exceção do sábado, onde o fluxo é liberado em todos os horários. Nesta sexta-feira, os motoristas desses veículos devem evitar pegar as BRs entre as 6h e o meio dia e, no domingo, das 16h até 22h.

Além disso, a PRF também terá reforço de viaturas e agentes, que devem ficar em locais considerados críticos, como, por exemplo, a BR-282, que corta o Estado de Palhoça até o Oeste. Como de costume, o domingo deve ser o dia com maior fluxo de carros nas rodovias, principalmente por conta da volta para casa. A polícia ainda reforça que o período da tarde deve ser o mais complicado, principalmente em Balneário Camboriú, na BR-101, em Blumenau, na BR-470, e em Joinville, no Norte do Estado, na BR-101 e na BR-280.

Movimento entre Curitiba e Florianópolis deve aumentar em 45%

Conforme a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra a BR-101 no Estado, o movimento entre as BR-116, BR-376, no Paraná, e BR-101 em SC deve aumentar cerca de 45% no feriado da Semana Santa. A concessionária calcula que aproximadamente 48 mil carros já circularam pelas praças de pedágio só nesta quinta-feira, considerado o primeiro dia da folga prolongada. Ainda conforme a Arteris, a sexta-feira, das 6h às 17h, e o domingo, das 14h às 22h, devem ser os dias de maior movimento nas rodovias em que administra.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informa que, como ocorre em todos os feriados, o policiamento deve ser reforçado nas rodovias que, costumeiramente, registram maior fluxo de veículos. Além disso, pontuou que deve intensificar as fiscalizações com radares móveis e bafômetros. No entanto, não repassou detalhes sobre as ações na Semana Santa, nem projetou quais devem ser os picos de movimento nas SCs.

Alguns cuidados para quem estiver na estrada

- Todos os ocupantes devem usar o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro;

- Acenda os faróis durante o dia, mesmo fora das rodovias;

- Respeite o limite de velocidade;

- Somente ultrapasse com segurança e em local permitido;

- Não transite pelo acostamento;

- Não fale no celular enquanto estiver dirigindo;

- Se beber, não dirija;

- Mantenha uma distância de segurança pro veículo que segue à frente;

- Diminua a velocidade em trechos urbanizados das rodovias.