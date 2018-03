O grupo de equipamento esportivo americano Under Armour disse nesta quinta-feira (29) que uma de suas filiais, a MyFitnessPal, foi vítima de um ciberataque que afeta informações de contas de 150 milhões de usuários.

A companhia, que tem sua base em Baltimore, disse que entrou em contato com as autoridades e com consultores externos logo que soube do vazamento de dados.

A Under Armour disse que soube em 25 de março do problema no aplicativo MyFitnessPal, que permite aos usuários registrar sua atividade e consumo de calorias, usando um smartphone.

A empresa informou que uma terceira parte não autorizada teve acesso a nomes de usuário, e-mails e à proteção associada a certas senhas. A companhia garante que não foram afetados números de Seguridade Social, ou dados de cartão de crédito, por exemplo.

"A investigação da companhia está em andamento, mas indica que aproximadamente 150 milhões de contas de usuários se viram afetadas por esse assunto", disse a empresa em um comunicado.

Os usuários estavam sendo notificados por e-mail e por mensagem para atualizarem suas informações e protegerem os dados de suas contas.

O ciberataque é o último a afetar companhias com grandes bases de dados, como o Yahoo!, a Target e a agência de crédito Equifax.

* AFP