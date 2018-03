Funcionários da Maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte, gravaram um vídeo de uma incubadora neonatal infestada de formigas – os insetos chegam a andar sobre o rosto de um recém-nascido. Os servidores denunciam negligência do hospital com os bebês. Conforme as imagens, tubos e equipamentos de soro também são afetados. As informações são do portal G1.

A denúncia foi feita pela Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais de Minas Gerais (Asthemg). De acordo com o G1, a direção da unidade reconheceu os problemas e já tomou as medidas de dedetização.

"A enfermagem está desesperada, pois apesar dos cuidados diários na limpeza, têm surgido dezenas de formigas caminhando sobre os recém-nascidos, nos materiais, tubos, equipamentos de soro e até mesmo sobre os rostos dos bebês" afirmou a associação, que definiu a situação como um "Absurdo!".

Em nota, a Maternidade Odete Valadares reconheceu a incidência de formigas no Centro de Terapia Infantil (CTI) neonatal e informou que, além da dedetização, foi alterada toda a rotina de limpeza da unidade, do teto ao piso.

A direção do hospital afirmou que o bebê que aparece no vídeo está bem, mas continua sob os cuidados médicos intensivos.