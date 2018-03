A petroleira francesa Total ganhou, nesta terça-feira (27), três blocos de petróleo no último leilão do México antes das eleições presidenciais.

A empresa arrematou três blocos de águas rasas do Golfo do México, dois deles em conjunto com a estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) e o terceiro com a britânica BP e a Pan American.

"Isto complementa nossas posições em águas profundas e rasas nas bacias de Perdido e Salinas (no Golfo do México) e fortalece a presença da Total no México com sete blocos, inclusive três como operadora", disse nesta quarta-feira um porta-voz da empresa.

A Total, que vende lubricantes no México desde 1982, inaugurou em janeiro o primeiro de 250 postos de gasolina que planeja abrir no país para se juntar a outras gigantes petroleiras como BP na briga pelo recém-aberto mercado de combustíveis.

No leilão de terça, foram arrematados ao todo 16 de 35 campos de hidrocarbonetos, que vão render 8,262 bilhões de dólares em investimentos, segundo o governo mexicano.

Além da Total, outros ganhadores do leilão petroleiro foram a anglo-holandesa Shell, a espanhola Repsol e a italiana ENI.

* AFP