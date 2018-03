O governo do México estima que a economia crescerá entre 2% e 3% em 2018 e entre 2,5 e 3,5% em 2019, segundo documento publicado nesta quarta-feira (28) pelo Ministério da Fazenda.

"Estima-se que a exportações continuem com um desempenho positivo, consistente com uma melhora da produção industrial dos Estados Unidos. Por ouro lado, se prevê um mercado interno impulsionado pelo consumo privado", afirma o documento, que serve de base para a elaboração do orçamento fiscal.

O prognóstico de crescimento para este ano está em linha com o do Banco de México (central), mas para 2019 a instituição monetária espera uma expansão levemente menor, de entre 2,2% e 3,2%.

Em 2017, a economia mexicana, segunda maior da América Latina (atrás do Brasil), se expandiu 2,3%, animada por uma recuperação da atividade no último trimestre.

O dado confirmou a perspectiva dos analistas sobre a resistência da economia mexicana, que conseguiu crescer apesar das incertezas sobre o futuro de sua relação comercial com os Estados Unidos, destino de 80% de suas exportações.

O Ministério de Fazenda também estimou que a taxa de câmbio fique em 18,4 pesos por dólar ao fim de 2018 e 2019 e que o preço médio do barril de petróleo mexicano feche em 53 dólares o barril.

