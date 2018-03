O governo "segue" independentemente das prisões de figuras próximas ao presidente Michel Temer nesta manhã, disse o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. "A vida no governo segue independentemente disso. Acho que a Justiça tem que fazer o trabalho dela e nós temos que fazer o nosso", afirmou o ministro em São Paulo nesta quinta-feira, 29.

Leitão destacou que não tinha condições de avaliar as denúncias contra José Yunes e os demais alvos da operação que a Polícia Federal deflagrou nesta quinta. "O que eu defendo é que a Justiça faça seu trabalho, que tudo seja apurado, investigado, e que caso seja constatada a culpa, os eventuais culpados sejam punidos", disse

Para Sá Leitão, o Executivo deve continuar "focado no trabalho" e na agenda do Ministério da Cultura. O ministro participa de cerimônia na capital paulista para relançamento do programa Pontos de Cultura, que oferece incentivo financeiro a grupos culturais.