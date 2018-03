Segundo Claudio Sales, presidente do Instituto Acende Brasil, que estuda a eficiência do sistema elétrico, o problema com os penduricalhos na conta de luz só tende a se agravar porque o Congresso já tem 25 projetos para criar novos subsídios. "Os parlamentares justificam essas ações em busca de um benefício pontual, mas ignoram o malefício coletivo."

O relatório do TCU ainda precisa ser analisado por um ministro relator do tribunal, para depois ser submetido ao plenário da corte, com determinações e recomendações aos envolvidos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.