Homem rouba banca de revistas e leva o equivalente a R$ 6 mil em figurinhas da Copa /

Nesta madrugada, em São José dos Campos, no interior de São Paulo, um criminoso invadiu uma banca de revistas e roubou 15 mil figurinhas do álbum da Copa do Mundo.

A mercadoria levada equivale a três mil pacotes do adesivo. Cada um é vendido a R$ 2,00 e o prejuízo chegou a R$ 6 mil. Além disso, também foram furtados R$ 400 do caixa e R$ 500 de títulos de capitalização.

O homem realizou a ação por volta das 3h. Ele arrombou a entrada com um pé de cabra. Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que ele entra no local, pega as caixas das figurinhas e vai embora.

O dono do estabelecimento percebeu o ocorrido quando chegou para trabalhar às 7h. Até o momento, ninguém foi preso.

