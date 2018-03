Os reajustes nos preços de metalurgia, alimentos e outros produtos químicos puxaram a alta de 0,41% registrada pelo Índice de Preços ao Produtor (IPP) de fevereiro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entre as 24 atividades industriais pesquisadas no IPP, 21 apresentaram variações positivas em janeiro.

As três quedas ocorreram em refino de petróleo e produtos de álcool (3,15%), fabricação de bebidas (-1,53%) e máquinas e equipamentos (-0,17%). A redução nos preços do refino ajudou a conter a inflação da indústria em 0,37 ponto porcentual em fevereiro.

Os maiores aumentos de preços no mês foram de metalurgia (2,51%), indústrias extrativas (2,25%) e minerais não-metálicos (2,03%).

Em termos de influência, as principais pressões para a taxa do IPP do mês partiram de metalurgia (0,20 ponto porcentual), alimentos (0,18 ponto porcentual) e outros produtos químicos (0,11 ponto porcentual).