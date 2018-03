Pelo menos 37 pessoas morreram neste domingo (25) em um incêndio em um shopping em Kemerovo, cidade industrial na Sibéria ocidental, afirmou a agência de notícias oficial russa TASS.

"Até o momento podemos confirmar a morte de 37 pessoas no incêndio do shopping em Kemerovo", indicou o comitê de investigação russo, citado pela agência.

O balanço anterior das autoridades citava cinco mortos, inclusive uma criança, e cerca de 30 feridos.

O incêndio teve início em uma sala de cinema e forçou a evacuação de centenas de pessoas do shopping, que, além do cinema e das lojas, conta com uma sauna, restaurantes e um boliche.

* AFP