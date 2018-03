Pelo menos 37 pessoas morreram neste domingo (25) em um incêndio em um shopping em Kemerovo, cidade industrial na Sibéria ocidental, afirmou a agência de notícias oficial russa TASS.

"Até o momento podemos confirmar a morte de 37 pessoas no incêndio do shopping em Kemerovo", indicou o comitê de investigação russo, citado pela agência.

O balanço anterior das autoridades citava cinco mortos, inclusive uma criança, e cerca de 30 feridos.

O incêndio teve início em uma sala de cinema e forçou a evacuação do shopping, que, além do cinema e das lojas, conta com uma sauna, restaurantes e um boliche.

O fogo destruiu mais de mil metros quadrados do shopping, segundo a imprensa russa. Socorristas indicaram que cerca de 120 pessoas foram evacuadas.

"Segundo as informações preliminares, o telhado afundou em duas salas de cinema", afirmou o comitê de investigação.

Uma investigação por "violação das normas de segurança que levou à morte por imprudência de pelo menos duas pessoas" foi aberta, segundo o comitê.

Às 14H30 (de Brasília) o fogo estava controlado, segundo o ministério russo de Situações Emergenciais. O órgão acrescentou que 300 socorristas e bombeiros foram ao local.

* AFP