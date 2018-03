Investigadores federais americanos afirmaram nesta terça-feira (27) que analisam uma colisão fatal ocorrida na semana passada na Califórnia envolvendo um carro elétrico Tesla.

A Patrulha Rodoviária da Califórnia informou que um homem de 38 anos morreu na sexta-feira depois que seu Modelo X da Tesla de 2017 se chocou com uma barreira na estrada, perto da cidade de Mountain View, segundo o jornal The San Jose Mercury News.

O veículo começou a pegar fogo antes que outros dois carros o atingissem.

As ações da Tesla em Wall Street despencaram após a divulgação desta notícia, fechando com uma queda de 8,2%.

A National Transportation Safety Board assinalou nesta terça que dois de seus investigadores começaram a analisar o caso.

"Ainda não está claro se o sistema de controle automatizado estava ativo no momento da colisão", assinalou a agência no Twitter.

A Tesla disse nesta terça-feira que estava colaborando com a investigação.

"Estamos profundamente entristecidos com este acidente e oferecemos nossa plena colaboração com as autoridades" para "esclarecer os fatos", assinalou um porta-voz da empresa.

Em janeiro de 2017, o departamento de Transporte dos Estados Unidos fechou uma investigação sobre um choque fatal de um Tesla que aconteceu na Flórida em 2016 sem ter encontrado "nenhum defeito relacionado com a segurança" do veículo.

A batida do Tesla de sexta-feira aconteceu na mesma semana em que um veículo autônomo da Uber atropelou e matou uma pedestre, fazendo com que a empresa freasse seu programa de automóveis sem motorista.

