O Iraque antecipou a data de uma licitação para exploração e desenvolvimento de mais de dez áreas de petróleo para 15 de abril. Originalmente, o leilão estava marcado para junho.

O anúncio, feito pelo departamento de licitações do Ministério do Petróleo iraquiano, pegou representantes de companhias estrangeiras de surpresa. Segundo eles, não há tempo hábil para estudar os contratos e preparar ofertas.

O motivo da antecipação não foi explicado.

No ano passado, o governo iraquiano ofertou nove áreas de exploração nas regiões central e sul do país, incluindo um bloco marítimo no Golfo Pérsico. Fonte: Associated Press.