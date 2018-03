A comunidade acadêmica da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) só saberá no dia 11 de abril quem será o novo reitor. Assim como em 2015, nenhum dos três candidatos ao cargo recebeu mais da metade dos votos na eleição desta quarta-feira. Agora, Irineu de Souza e Ubaldo Balthazar, que conquistaram 34% e 33,7% votos respectivamente, vão disputar o segundo turno daqui duas semanas. Não há nenhuma restrição de prazos para a continuidade das campanhas. O mandato de vice, ocupado pela professora Alacoque Erdmann, continuará sendo exercido por ela até 2020, quando haverá a escolha de um novo nome para o cargo.

A apuração dos votos começou logo após as 21h na Sala dos Conselhos, localizada no prédio da Reitoria, no campus da Trindade, em Florianópolis. Para o pleito foram usadas 64 urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral de SC, o que também ajudou a agilizar a contagem dos votos. Foi preciso ativar ainda uma urna de cédulas de papel no campus de Florianópolis por uma falha do processamento das listas de nomes que deixou de fora cerca de 190 de alunos da pós-graduação. Ao todo, 14.792 pessoas votaram, entre professores, técnicos-administrativos e estudantes.

A votação, promovida nesta quarta-feira entre as 8h e as 21h, prometia ser equilibrada, já que dois dos candidatos são veteranos de urnas na UFSC. De Pieri e Irineu conquistaram o segundo e terceiro lugar em 2015, quando Luiz Carlos Cancellier de Olivo saiu vitorioso. Neste ano, Ubaldo era a figura que daria sequência ao programa de administração do ex-reitor Cancellier.

O clima era tranquilo nas horas que antecederam a apuração dos votos. Se não fossem as placas fixadas ao longo dos centros acadêmicos, nem daria para identificar que foi um dia de eleições na universidade. A contagem dos votos foi transmitida em um telão no auditório ao lado da Sala dos Conselhos. Assim como ocorreu em 2015, o espaço estava ocupado por apoiadores dos três candidatos. Balthazar e seus eleitores foram os últimos a chegar no auditório, por volta das 22h20min.

Foto: Leonardo Gorges / Diário Catarinense

Trio de candidatos votou pela manhã

O dia de votação deixou a universidade mais colorida. Pelos corredores e entorno da UFSC, se viam as cores laranja, verde, azul e amarelo, que representavam cada um dos três candidatos. Os eleitores e cabos eleitorais do professor Irineu de Souza vestiam laranja. Já os apoiadores de Ubaldo Balthazar estavam de verde, e os correligionários de Edson de Pieri vestiam camisetas que misturam azul com amarelo.

O trio que concorria ao cargo de reitor aproveitou para votar ainda pela manhã. Ubaldo Balthazar foi o primeiro, votou pouco antes das 10h em uma urna no Centro de Ciências Jurídicas (CCJ). O segundo candidato a votar foi Edson de Pieri, que utilizou uma urna no Centro Tecnológico (CTC). Irineu de Souza foi o último a votar, por volta das 10h30min, no Centro Socioeconômico (CSE).

Ao longo de todo o dia, a movimentação de estudantes, professores e servidores foi intensa no campus da Trindade, o maior de Florianópolis. A expectativa era de que, em todo Estado, 40 mil pessoas fossem às urnas, entre elas 35 mil alunos. De acordo com o presidente da comissão eleitoral, Paulo Rizzo, não foram registradas ocorrências ao longo da votação. O único incidente foram falhas pontuais no processamento das listas de nomes e os cerca de 190 alunos da pós que precisaram votar em cédulas de papel.

O que dizem os candidatos do segundo turno:

Irineu de Souza

"Precisamos conhecer a realidade da Universidade e as prioridades são basicamente melhorar a imagem da Universidade perante a sociedade, fazer os devidos esclarecimentos e ser transparente. Agora no segundo turno vamos trabalhar na mesma linha pensando no caráter público da Universidade"

Irineu de Souza é doutor em Gestão do Conhecimento. Aos 62 anos, 43 deles na UFSC, foi aluno e técnico antes de ser professor e diretor do Centro Sócio-Econômico.

Ubaldo Balthazar

"A nossa proposta não é de continuísmo, mas de continuidade. Nós queremos que os princípios que fundamentaram o plano de gestão do professor Cancellier sejam os mesmos sobre a minha liderança. Acredito que a UFSC saudável e sem medo, onde possa dar nossas aulas e praticar nossas pesquisas. Que isso seja uma constante, e para isso que nós vamos lutar. Dentro dos princípios que permitiram a eleição do Cancellier."

Ubaldo Balthazar é advogado, doutor em Direito, decano do Conselho Universitário, diretor do Centro de Ciências Jurídicas e reitor pro tempore (temporário) desde outubro. Tem 65 anos, 40 deles atuando na UFSC.