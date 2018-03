O agressor foi encontrado no interior de Anchieta, município a cerca de 150 km de distância do local do crime

Uma jovem de 22 anos foi morta a facadas na noite de segunda-feira em Xanxerê, no Oeste do Estado. Indianara Aparecida de Moura foi vítima de feminicídio. A autoria do crime foi confessada pelo ex-companheiro, Nain Dewites, de 32 anos, que foi encontrado pela polícia em uma casa abandonada na tarde de terça-feira. As informações são do G1 SC.

De acordo com os relatos policiais, a vítima estava a caminho de um curso quando foi surpreendida pelo agressor ao descer do ônibus. O crime ocorreu próximo ao local, no Centro de Xanxerê, por volta das 19h. Indianara foi socorrida e chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

A polícia realizou buscas pelo ex-companheiro da vítima, que foi encontrado no interior de Anchieta, município a cerca de 150 km de distância do local do crime. Ele estava em uma casa abandonada, confessou o crime aos policiais e foi preso às 12h30 de terça-feira. Ele ainda apontou o local onde jogou a faca utilizada no crime.

O ex-companheiro de Indianara foi encaminhado à Delegacia de Anchieta, de onde será encaminhado para um presídio. Ele tem uma filha com a vítima, mas os policiais não souberam informar a idade nem com quem ficará a guarda da criança.

A reportagem do Diário Catarinense buscou ouvir o advogado de Nain Dewites, mas ele ainda não tinha defesa para o caso até a manhã desta quarta-feira.

