O prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, publicou na última semana um decreto para regulamentar a lei que proíbe a produção e comercialização na cidade do foie gras, prato da culinária francesa com fígado inchado de gansos, patos e marrecos. As multas para quem produz podem chegar a R$ 500 mil e a até R$ 50 mil para quem comercializa o prato — alcançando também os R$ 500 mil em caso de reincidência.

Com a medida, a Vigilância Sanitária municipal passará a fiscalizar a venda do produto e poderá aplicar sanções administrativas aos estabelecimentos que descumprirem a legislação. Em caso de locais reincidentes, poderá ser solicitado até mesmo o cancelamento da autorização de funcionamento. No comércio, já é difícil encontrar o produto.

A lei sobre o assunto foi aprovada pela Câmara de Florianópolis em 2015 por unanimidade, de autoria da vereadora Maria da Graça (PMDB). O texto foi sancionado no ano seguinte pelo ex-prefeito Cesar Souza Junior.

A vereadora Maria da Graça comemorou a regulamentação do seu projeto e disse que é uma luta de muitos anos que finalmente foi vencida. Ela acrescenta que não há empresas produtoras do alimento na cidade — em Santa Catarina, Indaial é o maior produtor — e que as multas pesadas foram colocadas para que "ninguém nem pense em se instalar aqui".

Sobre o consumo, a vereadora conta que o foie gras costuma ser vendido em supermercados e restaurantes da cidade, porém ela disse que vai cobrar uma atuação firme da Vigilância Sanitária.

— As pessoas precisam saber que o que estão comendo, que é o fígado doente de um animal torturado — diz.

Situação em outras cidades

O município de São Paulo chegou a aprovar lei semelhante em 2015, porém houve questionamentos na Justiça e decisões contrárias até que o texto foi considerado inconstitucional, em 2017. Em Sorocaba, no interior paulista, aconteceu o mesmo processo. Maria da Graça, no entanto, diz não temer que haja algo parecido por aqui.

— Não é um setor tão expressivo em Florianópolis.

Em Santa Catarina, a proibição do foie gras também foi aprovada em Blumenau, em 2015. Na maior cidade do Vale do Itajaí, a proibição continua vigente.

O que é o foie gras

A carne utilizada no foie gras é o fígado de pato, ganso e marreco, que em situação de superalimentação do animal, se torna mais amanteigada e saborosa para quem aprecia o corte. Mas o método de engorda, que costuma ser aplicado, é fortemente criticado por ativistas em defesa dos animais e pela Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB).

