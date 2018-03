O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que vai processar a Netflix devido à série O Mecanismo, baseada na Operação Lava-Jato, que estreou no streaming na última sexta-feira (23). O ex-presidente fez o pronunciamento na noite de quarta-feira (28), no Paraná, no último ato de sua caravana pelo sul do país.

No discurso, o ex-presidente disse que processará "essa tal da Netflix” porque “estão fazendo uma festa e nós não podemos aceitar isso e eu não vou aceitar".

— Nós vamos processar. Se for necessário, processar no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e em qualquer lugar.

Na série, em certo momento da trama, o personagem baseado em Lula diz a um advogado que é preciso "estancar a sangria". Na realidade, a frase foi usada em uma conversa do senador Romero Jucá (PMDB-RR) com o delator Sérgio Machado – quando o parlamentar disse ser preciso fazer um grande acordo nacional para “estancar a sangria da Lava-Jato”.

Desde o seu lançamento, a série da Netflix vem sofrendo acusações de distorções contra partidos de esquerda. A ex-presidente Dilma Rousseff, que é retratada com outro nome na obra, também atacou a produção, afirmando que o diretor, José Padilha, inventa fatos e cria fake news.

Padilha rebateu as críticas de Dilma afirmando que esse "é um debate boboca".