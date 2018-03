Martin Scorsese será homenageado durante o próximo Festival de Cannes com o prêmio Carrosse d'or, um reconhecimento à carreira excepcional desta lenda viva do cinema.

O cineasta americano de 75 anos, vencedor da Palma de Ouro em 1976 por "Taxi Driver", vai comparecer a Cannes para receber o prêmio e dar uma palestra em 9 de maio.

No mesmo dia será exibido "Caminhos Perigosos", primeiro filme de sucesso do diretor e que integrou em 1974 a Quinzena dos Realizadores, mostra independente do festival francês.

O prêmio Carrosse d'or foi criado em 2002 pela Sociedade de Realizadores de Filmes (SRF) da França, que organiza a Quinzena.

A SRF elogiou em um comunicado um "cineasta excepcional e uma fonte de inspiração inesgotável".

Dez anos depois de vencer a Palma de Ouro por "Taxi Driver", Scorsese levou em 1986 o prêmio de melhor diretor por "Depois de Horas".

Entre os cineastas que já receberam o Carrosse d'or estão Werner Herzog, Aki Kaurismaki, Alain Resnais, Jane Campion, Agnès Varda, Naomi Kawase e Jim Jarmusch.

O Festival de Cannes acontecerá de 8 a 19 de maio. O júri será presidido pela atriz australiana Cate Blanchett.

* AFP