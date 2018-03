O Movimento Brasil Livre (MBL) usou um aplicativo irregular para aumentar o alcance de suas publicações no Facebook. Segundo reportagem do jornal O Globo, publicada nesta sexta-feira (30), o movimento utilizou o programa "Voxer" para compartilhar suas postagens por meio das contas dos seguidores.

Após ser procurada pela publicação, o Facebook desativou "Voxer", informando que tomou a decisão, pois o aplicativo fere as políticas para desenvolvedores, "que visam garantir a privacidade e proteger os dados das pessoas".

O uso do "Voxer" seria a nova estratégia do MBL para aumentar sua influência nas redes sociais após o Facebook adotar políticas mais restritivas, desde o início do ano, em relação a páginas. Há duas semanas, o movimento enviou mensagem para apoiadores pedindo autorização para usar o perfil deles para reproduzir até dois posts por dia.

Quem aceitou o pedido da entidade deu sinal verde para que suas contas fossem usadas como compartilhadores automáticos de publicações. Com isso, desde 16 de março, o MBL usou o mecanismo para fazer um compartilhamento em massa por meio de contas dos seguidores.

Com o "Voxer", o MLB conseguiu compartilhar seus conteúdos para um maior número de pessoas e de maneira espaçada. O aplicativo pertence à empresa Let’s Rocket, que tem sede em Florianópolis, Santa Catarina. Em seu site oficial, a companhia informa que a plataforma é pensada para “políticos que querem ter resultados profissionais na internet”. A assinatura anual do serviço custa R$ 7,9 mil.

Kim Kataguiri, um dos principais líderes do MLB, informou que será candidato a deputado federal pelo DEM. Um dos sócios da Let’s Rocket, Marcello Natale, fez uma postagem em seu perfil do Facebook comemorando a candidatura, compartilhando um link com os objetivos eleitorais dele, com a hashtag #voxer.

MBL alega ser vítima de perseguição

Por meio de nota publicada em sua conta oficial no Facebook, o MLB alega que vem sendo alvo de perseguição de "veículos da grande imprensa". No comunicado, o movimento destaca que "uma força tarefa de advogados está sendo montada para processar todos os veículos que propagam Fake News a nosso respeito".

"Se pensam que vão censurar o Brasil que se levantou contra suas mentiras, estão muito enganados. O jogo está apenas começando", assina a entidade.