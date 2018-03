Mesmo com a Operação Scala, que prendeu o amigo e ex-assessor José Yunes, o presidente Michel Temer manteve a viagem para Vitória (ES) para cerimônia de inauguração do aeroporto da cidade. Temer embarcou pela manhã de Brasília com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o da Fazenda, Henrique Meirelles.

O presidente estava com a atenção focada nos últimos dias para a reforma ministerial que terá que fazer até o dia 7 de abril por conta dos ministros que sairão para concorrer nas eleições de outubro. A ideia do governo era aproveitar as "despedidas" para que o presidente pudesse fazer o maior número de eventos, que fortalecessem também sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto.

Pelo menos um interlocutor do presidente admitiu nesta manhã que a operação e seus desdobramentos podem inviabilizar a candidatura.

As ordens de custódia são do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal no âmbito do inquérito que apura o Decreto dos Portos. Temer é um dos alvos da investigação e está sob suspeita de beneficiar a empresa Rodrimar na edição do decreto voltado ao setor portuário. A defesa de Yunes classificou de "inaceitável" a prisão de um advogado com mais de 50 anos de advocacia.