O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, não descartou a possibilidade de ser vice numa chapa com o presidente Michel Temer nas próximas eleições, mas indicou que seu objetivo é ser cabeça de chave na campanha eleitoral pela disputa ao cargo de Presidência da República. Em Porto Alegre, onde participa de palestras com lideranças empresariais do Estado, Meirelles preferiu a cautela e não quis confirmar oficialmente o acerto com o presidente Michel Temer para a sua saída do Ministério da Fazenda. Disse que vai decidir no início da semana, mas já respondeu perguntas como candidato sobre vários temas.

"Minha consideração para ser candidato é a Presidência (cargo)", disse Meirelles, sem descartar categoricamente a posição de vice numa chapa com o presidente Temer.

Apesar de ter acertado com o presidente a sua saída do governo, como mostrou pela manhã o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, Meirelles disse que mandou fazer pesquisas qualitativas para tomar a decisão. Segundo ele, a ideia é entender com as pesquisas o que brasileiro pensa e quer do futuro do País. O ministro disse que não tomará decisão de forma precipitada ou por "vaidade". "Levo em conta questões partidárias", disse.

Uma das dessas questões que estão sendo avaliadas, segundo ele, é a garantia de que será cabeça de chapa. Ele também esquivou-se de comentar o acerto para a migração do PSD, seu atual partido, para o MDB. "Tenho conversado com vários partidos", despistou para depois reconhecer que as conversas com o MDB estão avançadas.